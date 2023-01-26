"Росгосстрах" назвал самые популярные риски и опции у туристов

"По итогам 2022 года мы отмечаем, что наши соотечественники стараются максимально обезопасить свое здоровье, наполняя полис ВЗР полезными и нужными опциями. Сейчас набирает обороты внутренний туризм, и мы надеемся, что россияне будут так же сознательно относиться к поездкам по России, приобретая туристические медицинские страховки. Страховая сумма по полисам путешествующих по России — от 300 000 руб. По полису ОМС безусловно можно получить любую медицинскую помощь, но возможности медицинской страховки путешественника гораздо шире. Страховщик оперативно организует оказание медицинской помощи в максимально короткие сроки в клиниках с современным оборудованием и наличием всех необходимых специалистов. По страховке клиенту возместят расходы на возвращение домой его несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра, пока он в больнице, оплатят визит родственника в город, где находится пострадавший, компенсируют оплату гостиницы после выписки, помогут вернуться домой после лечения", — отмечает заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.