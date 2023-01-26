Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

Россияне скупают туры в опасную страну на Карибах

Мира Маркина

Российские туристы стали чаще приобретать туры в Венесуэлу. Туроператоры считают эту страну одной из самых опасных на Карибах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отечественных туроператоров.

Россияне скупают туры в опасную страну на Карибах
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста по Латинской Америке в "Интуристе" Анастасии Костюхиной, выбор теплых стран для зимнего отдыха у россиян небольшой, а полетная программа на Кубу ограничена. Именно с этим эксперт связала популярность Венесуэлы. Путевки в эту страну раскуплены до конца марта.

Как выбрать отель в Венесуэле

При этом специалисты напоминают туристам о том, что важно сохранять осторожность, поскольку Венесуэла "была и остается криминальной". Костюхина подчеркнула, что материковая часть государства небезопасна для туристов, особенно в темное время суток. Однако в туристических зонах при соблюдении правил безопасности можно чувствовать себя спокойно.

Эксперт посоветовала не оставлять личные вещи на общественных пляжах, а в номере отеля ценные вещи лучше держать в сейфе.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Венесуэла отменяет ПЦР-тесты.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители