Россияне скупают туры в опасную страну на Карибах

Российские туристы стали чаще приобретать туры в Венесуэлу. Туроператоры считают эту страну одной из самых опасных на Карибах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отечественных туроператоров.

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По словам специалиста по Латинской Америке в "Интуристе" Анастасии Костюхиной, выбор теплых стран для зимнего отдыха у россиян небольшой, а полетная программа на Кубу ограничена. Именно с этим эксперт связала популярность Венесуэлы. Путевки в эту страну раскуплены до конца марта.

При этом специалисты напоминают туристам о том, что важно сохранять осторожность, поскольку Венесуэла "была и остается криминальной". Костюхина подчеркнула, что материковая часть государства небезопасна для туристов, особенно в темное время суток. Однако в туристических зонах при соблюдении правил безопасности можно чувствовать себя спокойно.

Эксперт посоветовала не оставлять личные вещи на общественных пляжах, а в номере отеля ценные вещи лучше держать в сейфе.