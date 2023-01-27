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1 час назад

Назван самый популярный вокзал в Москве

Мослентаиещё 3

Ярославский вокзал был назван самым популярным в Москве. В 2022 году этот транспортный комплекс по пассажиропотоку обогнал остальные вокзалы, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Назван самый популярный вокзал в Москве
Фото: МослентаМослента

«В прошлом году с Ярославского вокзала Москвы отправились почти 26 миллионов пассажиров. Из них 23 миллиона воспользовались пригородными электропоездами и около 2,7 миллиона — поездами дальнего следования», — говорится в сообщении.

В тройку наиболее востребованных у пассажиров хабов также вышли Курский и Казанский вокзалы. Отсюда в поездки и путешествия отправились 23,6 миллиона и 17,8 миллиона пассажиров соответственно.

В общей сложности численность пассажиров столичных вокзалов выросла на шесть процентов в прошлом году и составила 131,4 миллиона человек. Это в десять раз больше населения Москвы.

В 2022 году почти 111 миллионов пассажиров воспользовались поездами пригородного сообщения, а около 20,5 миллиона — поездами дальнего следования, отметили в пресс-службе.

Ранее заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов раскрыл москвичам план развития МЦД на 2023 год.

Новости путешествий,Максим Ликсутов,
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