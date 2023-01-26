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30 минут назад

В РФ предложили повысить туристический кешбэк для молодоженов

Москва24

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением повысить туристический кешбэк для молодоженов. Об этом сообщает RT.

В РФ предложили повысить туристический кешбэк для молодоженов
Фото: М24М24

Он напомнил, что в настоящее время программа кешбэка предусматривает возвращение туристам средств в размере 20% от стоимости поездки по России, но не более 20 тысяч рублей. Максимальная сумма возврата может быть увеличена до 40 тысяч рублей в случае путешествия на Дальний Восток.

Чернышенко уверен, что расширение программы позволит поддержать молодые супружеские пары, которые к тому же предпочли российские направления для проведения медового месяца.

"В целях поддержки молодых людей, только вступивших в брак, <...> прошу вас оценить целесообразность введения повышенного кешбэка – до 50%, но не более 50 тысяч рублей", – написал он.

При этом, по его мнению, такой кешбэк должен предоставляться не более одного раза и не позднее полугода после заключения брака.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Москва побила вековой рекорд по количеству новых браков. Всего в столице было официально зарегистрировано 100 тысяч отношений. В минувшем году в брак чаще всего вступали мужчины в возрасте 27 лет и женщины 25 лет.

Новости путешествий,Антон Орлов,Дмитрий Чернышенко,
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