В РФ предложили повысить туристический кешбэк для молодоженов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением повысить туристический кешбэк для молодоженов. Об этом сообщает RT.

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Он напомнил, что в настоящее время программа кешбэка предусматривает возвращение туристам средств в размере 20% от стоимости поездки по России, но не более 20 тысяч рублей. Максимальная сумма возврата может быть увеличена до 40 тысяч рублей в случае путешествия на Дальний Восток.

Чернышенко уверен, что расширение программы позволит поддержать молодые супружеские пары, которые к тому же предпочли российские направления для проведения медового месяца.

"В целях поддержки молодых людей, только вступивших в брак, <...> прошу вас оценить целесообразность введения повышенного кешбэка – до 50%, но не более 50 тысяч рублей", – написал он.

При этом, по его мнению, такой кешбэк должен предоставляться не более одного раза и не позднее полугода после заключения брака.