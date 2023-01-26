Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
6 часов назад

В России предложили сделать повышенным туристический кешбэк для молодоженов

Газета.Ruиещё 6

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко обращение, в котором предложил ввести повышенный туристический кешбэк для россиян, которые недавно заключили брак, передает RT. Политолог указал в своем обращении, что в России с 2020 года действует проект туристического кешбэка для путешествующих по стране граждан — 20% от суммы затрат, но не более 20 тыс. руб. Кроме того, с осени прошлого года увеличили кешбэк до 40 тыс. руб. для тех, кто в качестве места отдыха выбрал Дальний Восток. Как отметил Орлов, уже миллионы россиян воспользовались данной мерой поддержки. "В целях поддержки молодых людей, только вступивших в брак и выбравших Россию в качестве места проведения традиционного медового месяца, прошу вас оценить целесообразность введения повышенного кешбэка — до 50%, но не более 50 тыс. руб., — которым смогут однократно воспользоваться граждане, оформившие супружеские отношения не позднее полугода до момента поездки", — сказано в тексте обращения. Ранее председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев сообщил, что запрос на резерв средств для создания туристического кешбэка детям, чьи отцы сейчас участвуют в спецоперации на Украине, был направлен в Министерство финансов России.

В России предложили сделать повышенным туристический кешбэк для молодоженов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости путешествий,Сангаджи Тарбаев,Антон Орлов,Дмитрий Чернышенко,Минфин России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители