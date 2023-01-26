В России предложили сделать повышенным туристический кешбэк для молодоженов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко обращение, в котором предложил ввести повышенный туристический кешбэк для россиян, которые недавно заключили брак, передает RT. Политолог указал в своем обращении, что в России с 2020 года действует проект туристического кешбэка для путешествующих по стране граждан — 20% от суммы затрат, но не более 20 тыс. руб. Кроме того, с осени прошлого года увеличили кешбэк до 40 тыс. руб. для тех, кто в качестве места отдыха выбрал Дальний Восток. Как отметил Орлов, уже миллионы россиян воспользовались данной мерой поддержки. "В целях поддержки молодых людей, только вступивших в брак и выбравших Россию в качестве места проведения традиционного медового месяца, прошу вас оценить целесообразность введения повышенного кешбэка — до 50%, но не более 50 тыс. руб., — которым смогут однократно воспользоваться граждане, оформившие супружеские отношения не позднее полугода до момента поездки", — сказано в тексте обращения. Ранее председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев сообщил, что запрос на резерв средств для создания туристического кешбэка детям, чьи отцы сейчас участвуют в спецоперации на Украине, был направлен в Министерство финансов России.