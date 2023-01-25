Туристам разъяснили правила культурного пользования лежаками у моря

Британские эксперты по этикету разъяснили, как культурно пользоваться лежаками у моря или бассейна. Об этом они рассказали The Sun.

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По мнению эксперта Уильяма Хэнсона (William Hanson), по правилам этикета допустимо бронировать место у бассейна только на 30 минут — для этого на лежак можно положить полотенце или книгу. При этом делать это лучше утром. Оставлять вещи на более длительное время или в середине дня, пока владелец ушел на обед или массаж — некультурно.