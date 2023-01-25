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46 минут назад

Туристам разъяснили правила культурного пользования лежаками у моря

Lenta.ru

Британские эксперты по этикету разъяснили, как культурно пользоваться лежаками у моря или бассейна. Об этом они рассказали The Sun.

Туристам разъяснили правила культурного пользования лежаками у моря
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению эксперта Уильяма Хэнсона (William Hanson), по правилам этикета допустимо бронировать место у бассейна только на 30 минут — для этого на лежак можно положить полотенце или книгу. При этом делать это лучше утром. Оставлять вещи на более длительное время или в середине дня, пока владелец ушел на обед или массаж — некультурно.

Главный тренер и инструктор в Polished Manners Лаура Акано (Laura Akano) считает, что отдыхающие вообще имеют право бронировать шезлонги. Эксперт полагает, что если на курорте нет системы бронирования, то должна действовать обычная живая очередь. Акано отметила, что в том, что туристы скидывают с лежаков вещи, оставленные без присмотра в течение долгого периода времени, нет ничего предусмотрительного.

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