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41 минуту назад

Власти Таиланда предложили новую услугу туристам

Lenta.ru

Власти Таиланда собираются создать как минимум по одному центру вакцинации от COVID-19 для иностранных туристов в каждой провинции страны. Об этом пишет Bangkok Post.

Власти Таиланда предложили новую услугу туристам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что новую услугу для путешественников предложил местный Минздрав. В ведомстве подчеркнули, что подобная инициатива не повлияет на запасы препарата, зарезервированного для граждан Таиланда.

Программа по вакцинации для иностранных путешественников уже запущена в институтах по контролю и профилактике заболеваний в Бангкоке, Чиангмае, а также в провинциях Чонбури и Сонгкхла.

По данным издания, прививка препаратом AstraZeneca обойдется отдыхающим в 800 бат (1,7 тысячи рублей), Pfizer — в 1000 бат (2,1 тысячи рублей). Еще 380 бат (802 рубля) туристам придется заплатить за медобслуживание. Уточняется, что вакцинация носит добровольный характер.

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