​Кольцово опубликовал рейтинг пунктуальности авиакомпаний

Аэропорт Кольцово составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, которые выполняют рейсы из Екатеринбурга. Рейтинг составили по итогам 2022 года. Списком поделились в пресс-службе Кольцово.

Перевозчиков поделили на три группы: российские авиакомпании, выполнявшие более 360 перелетов, остальные российские авиакомпании и зарубежные перевозчики. Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.

По итогам прошедшего года среди зарубежных компаний лидерами по пунктуальности стали: «Авиа Траффик Компани», «Белавиа» и Uzbekistan Airways. Среди российских компаний, которые выполняют более 360 перелетов в год, в тройку лучших вошли «Аэрофлот РА» и уральские компании «Ямал» и «Ютэйр». В категории авиаперевозчиков, которые выполняют менее 1 рейса в день, лидерами стали Smartavia, «Северсталь», «НордСтар».