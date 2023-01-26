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5 минут назад

​Кольцово опубликовал рейтинг пунктуальности авиакомпаний

УралПолит.Ruиещё 1

Кольцово опубликовал рейтинг пунктуальности авиакомпаний. В список вошли уральские перевозчики.

​Кольцово опубликовал рейтинг пунктуальности авиакомпаний
Фото: УралПолитУралПолит

Аэропорт Кольцово составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, которые выполняют рейсы из Екатеринбурга. Рейтинг составили по итогам 2022 года. Списком поделились в пресс-службе Кольцово.

Перевозчиков поделили на три группы: российские авиакомпании, выполнявшие более 360 перелетов, остальные российские авиакомпании и зарубежные перевозчики. Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.

По итогам прошедшего года среди зарубежных компаний лидерами по пунктуальности стали: «Авиа Траффик Компани», «Белавиа» и Uzbekistan Airways. Среди российских компаний, которые выполняют более 360 перелетов в год, в тройку лучших вошли «Аэрофлот РА» и уральские компании «Ямал» и «Ютэйр». В категории авиаперевозчиков, которые выполняют менее 1 рейса в день, лидерами стали Smartavia, «Северсталь», «НордСтар».

Новости путешествий,Аэропорт Кольцово,Ютэйр,
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