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2 часа назад

Супруги четыре месяца искали потерянный багаж и нашли его с помощью одной вещи

Lenta.ru

Молодожены отправились в свадебное путешествие, потеряли багаж и смогли найти его спустя четыре месяца с помощью одной вещи — трекера для отслеживания AirTag. Об этом сообщает DailyStar.

Супруги спустя четыре месяца нашли потерянный багаж с помощью одной вещи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что супруги вернулись в родной Торонто из Монреаля и обнаружили пропажу сумки в аэропорту. Пара заполнила необходимые документы и с помощью трекера для поиска вещей, оставленного в чемодане, следила за его передвижениями. Супруги рассказали, что из греческого аэропорта багаж не вылетел, а был отправлен в другое место в Монреале, где находился четыре недели.

Молодожены продолжали отслеживать чемодан, который, судя по трекеру, побывал в разных частях города, после чего три месяца провел на складе благотворительного фонда. Выяснилось, что авиакомпания Air Canada, обнаружив бесхозную сумку, отдала ее на благотворительность, не уведомив об этом владельцев багажа. Проблемой также стало то, что ярлык на чемодане отклеился во время путешествия.

Спустя четыре месяца пара наконец получила утерянный чемодан. По словам супругов, в этом же хранилище полиция нашла более 500 единиц багажа, в том числе с дорогой техникой.

Ранее жительница Австралии, летевшая из Лондона в Сидней, пожаловалась, что авиакомпания Qantas потеряла багаж с прахом ее матери.

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