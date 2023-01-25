Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
2 часа назад

Российские туристы вырвались в лидеры по поездкам на Шри-Ланку

Inc-Newsиещё 1

С начала года страну посетили 72 тысяч иностранных туристов, из которых 17,5 тысяч - россияне.

Россияне вырвались в лидеры по поездкам на Шри-Ланку
Фото: Inc-NewsInc-News

По количеству поездок в Шри-Ланку с 1 по 22 января российские туристы заняли первое место.

Статистические данные, опубликованные Управлением по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA), указывают на то, что с начала этого года страну посетили 72 тысячи иностранных туристов, 17,5 тысяч из которых - россияне.

Второе место занимает Индия (9,2 тыс.), за ней следует Германия (6,3 тыс.), Великобритания (5,9 тыс.), Франция (3,3 тыс.), Австралия (2,67 тыс.), Канада (2,45 тыс.), США (1,9 тыс.), Мальдивы (1,7 тыс.) и Израиль (1,3 тыс.).

Ранее в АТОР назвали самые популярные февральские направления у российских туристов.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители