Россияне вырвались в лидеры по поездкам на Шри-Ланку

С начала года страну посетили 72 тысяч иностранных туристов, из которых 17,5 тысяч - россияне.

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По количеству поездок в Шри-Ланку с 1 по 22 января российские туристы заняли первое место.

Статистические данные, опубликованные Управлением по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA), указывают на то, что с начала этого года страну посетили 72 тысячи иностранных туристов, 17,5 тысяч из которых - россияне.

Второе место занимает Индия (9,2 тыс.), за ней следует Германия (6,3 тыс.), Великобритания (5,9 тыс.), Франция (3,3 тыс.), Австралия (2,67 тыс.), Канада (2,45 тыс.), США (1,9 тыс.), Мальдивы (1,7 тыс.) и Израиль (1,3 тыс.).