Стюардесса рассказала, как избежать шумных детей во время полета

Бывшая стюардесса British Airways Саманта Пейп раскрыла способ избежать шумных детей во время полета. Подробностями она поделилась в беседе с Express.

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Так, стюардесса рекомендовала избегать мест в первом ряду самолета, поскольку именно там располагаются места для детских люлек. Однако все же у таких мест есть преимущества — дополнительное пространство для ног.

Кроме этого, по словам Саманты Пейп, следует избегать места у окна, если пассажир планирует поспать в полете. Дело в том, что бортпроводникам часто приходится будить пассажиров у окна, чтобы проверить, пристегнут ли ремень, или попросить закрыть шторку окна.