Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

Стюардесса рассказала, как избежать шумных детей во время полета

Мария Иглина

Бывшая стюардесса British Airways Саманта Пейп раскрыла способ избежать шумных детей во время полета. Подробностями она поделилась в беседе с Express.

Стюардесса рассказала, как избежать шумных детей во время полета
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, стюардесса рекомендовала избегать мест в первом ряду самолета, поскольку именно там располагаются места для детских люлек. Однако все же у таких мест есть преимущества — дополнительное пространство для ног.

Пилот назвал главное отличие пассажиров экономкласса от первого

Кроме этого, по словам Саманты Пейп, следует избегать места у окна, если пассажир планирует поспать в полете. Дело в том, что бортпроводникам часто приходится будить пассажиров у окна, чтобы проверить, пристегнут ли ремень, или попросить закрыть шторку окна.

Ранее стало известно, что туроператоры могут снизить цены на путешествия по России.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители