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1 час назад

Пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ вырос на 16,5%

ТАССиещё 2

Аэропорт Байкал в Улан-Удэ обслужил более 629 тыс. пассажиров по итогам 2022 года, что на 16,5% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный директор международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

Пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ вырос на 16,5%
Фото: ТАССТАСС

"В прошлом году аэропорт обслужил чуть более 629 тыс. пассажиров, что на 16,5% больше по сравнению с показателями 2021 года. На рейсах Единой дальневосточной авиакомпании обслужено 80 648 пассажиров, и это 12,8% от общего годового пассажиропотока нашего аэропорта. Доля дальневосточных направлений растет", - сообщил Гармаев.

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Тенденция роста в новом году, по его словам, сохраняется, с начала 2023 года аэропорт обслужил более 37 тыс. человек. "Рост по сравнению с аналогичным периодом в январе 2022 года составил 12,1%", - уточнил Гармаев. Самые популярные направления: Улан-Батор (Монголия), Томск, Южно-Сахалинск, Якутск, Владивосток, Благовещенск, Новосибирск, Кызыл. Положительная динамика связана в том числе с развитием туризма в Бурятии, работой чартерной программы для путешественников из регионов России, субсидированием популярных направлений и отменой ковидных ограничений.

Ранее Гармаев сообщал, что к 2027 году планируется увеличить пассажиропоток в аэропорту до 1 млн человек в год. Способствовать этому будет и развитие инфраструктуры. В 2023 году начнется строительство нового терминала, инвестором выступает компания "Новапорт-Холдинг", стоимость проекта оценивается в 3 млрд рублей.

Аэропорт в Улан-Удэ работает и как пункт заправки. По итогам прошлого года на двух топливных комплексах аэропорта самолеты заправили 29 016 тоннами топлива. Рост объема - 45% по сравнению с 2021 годом.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, что позволяет ему принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В 2018 году по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.

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