Частота рейсов из Москвы в Шанхай увеличится в феврале

Частоту регулярных рейсов из Москвы в Шанхай увеличат с 16 февраля, передает « Мир 24 » со ссылкой на «Аэрофлот» .

Как сообщается в релизе авиакомпании, в крупнейший китайский город будет летать лайнер Boeing 777. Периодичность полетов составит три раза в неделю.

Ранее «Парламентская газета» рассказала, что, в случае если вылет самолета, на который куплен билет, задерживается, авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам питание, напитки и места в гостинице. Юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов уточнил, что многое зависит от времени ожидания и времени суток.