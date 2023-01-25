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11 минут назад

Частота рейсов из Москвы в Шанхай увеличится в феврале

Парламентская газетаиещё 1

Частоту регулярных рейсов из Москвы в Шанхай увеличат с 16 февраля, передает «Мир 24» со ссылкой на «Аэрофлот».

Частота рейсов из Москвы в Шанхай увеличится в феврале
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Как сообщается в релизе авиакомпании, в крупнейший китайский город будет летать лайнер Boeing 777. Периодичность полетов составит три раза в неделю.

Ранее «Парламентская газета» рассказала, что, в случае если вылет самолета, на который куплен билет, задерживается, авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам питание, напитки и места в гостинице. Юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов уточнил, что многое зависит от времени ожидания и времени суток.

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