Турецкие отели подняли цены на лето и не лишат туристов шампуня

Представители турецких отелей на workshop туроператора Coral Travel в Москве рассказали о ценах на лето-2023 и поделились своими ожиданиями от туристического сезона.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По словам менеджера по продажам сети Coral Group Hotels & Resorts Османа Айдына, раннее бронирование пока идет с отставанием от уровня прошлых лет. Это связано с неопределенностью, сохраняющейся из-за международной обстановки. С одной стороны, далеко не все туристы уже сейчас готовы планировать свой отдых, с другой – еще не до конца понятны планы крупных туроператоров. «Они пока не уточнили полетные программы. Я считаю, что они не хотят рисковать», – сказал журналистам г-н Айдын. Тем не менее он уверен: туристический сезон 2023 года будет лучше, чем предыдущий.

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По словам Османа Айдына, если говорить о сети Сoral, то лучше всего бронируют отель Xanadu в Белеке, где предлагается отдых более высокого уровня. Что касается цен, то они выше прошлогодних на 15–20%. Поднимать еще больше, как он выразился, нет смысла: «Мы знаем об инфляции в России».

Несмотря на подорожание отдыха, в Турции в этом году ждут еще больше россиян. Атташе по туризму и культуре турецкого посольства Илькер Озкан (на фото) привел цифры: в 2022 году было 5,2 млн россиян, а в 2023-м в стране надеются принять до 6 млн. Конкуренцию составят туристы из Германии, Великобритании, стран Скандинавии. Особенно много их будет на Эгейском побережье, где россиян традиционно меньше. Это видно по статистике. Например, в 2022 году аэропорт Даламана обслужил 1,2 млн пассажиров из Великобритании и только 361 тыс. – из России.

Соотношение не в пользу россиян, но, несмотря на это, квоту под российский рынок турецкий отельеры не уменьшают.

Менеджер премиального отеля Vogue Bodrum Мустафа Халид объяснил почему. Клиенты из России охотно бронируют виллы и дают щедрые чаевые, в то время как у европейцев принято экономить на размещении, а персоналу оставлять один евро. Цены на лето Vogue Bodrum поднял на 20%, при этом номер обойдется минимум в 600 евро за ночь (в стоимость входит посещение аквапарка). Мустафа Халид добавил, что раннего бронирования со стороны России пока вообще нет, но, по его прогнозу, туристы активизируются в марте.

Гостей из России хотят принимать и отели, которые ранее не работали с российским рынком. Это, например, Laur Hotel в Дидиме (к северу от Бодрума. – Ред.) Генеральный менеджер Ферхат Айдын сказал, что цены отель их не повышал, а «упорядочил».

В Турции понимают: в условиях, когда из-за высокой инфляции невозможно избежать повышения стоимости услуг, важно не разочаровать туристов. По словам Османа Айдына, конкуренция за платежеспособных клиентов увеличится, поэтому отели, которые попытаются снизить издержки, экономя на качестве, проиграют.

Отельеры прокомментировали и новости, которые касаются общих тенденций. Отвечая на вопрос корреспондента TourDom.ru о том, планируют ли в Турции ради борьбы за чистоту природы убрать из номеров одноразовые бутылочки с гелями и шампунями, как это сделают с 1 июля в Тайване, Осман Айдын ответил отрицательно: все остается по-прежнему.