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2 часа назад

Калужскую область за год посетили 3,3 миллиона туристов

Калуга 24

Калужской области в прошлом году удалось увеличить турпоток на 20%. За год ее посетило около 3,3 миллиона человек. Увеличилось и количество туристов, которые провели в Калужской области новогодние праздники — до 125 тысяч человек. Цифры назвал Владислав Шапша.

Калужскую область за год посетили 3,3 млн туристов
Фото: Калуга 24Калуга 24

«Вчера Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства. Основная — развитие внутреннего туризма в 2023 году. Для нашего региона это одно из приоритетных направлений. Работаем с инвесторами, создаем условия для строительства гостиниц, кемпингов. Сейчас у нас в работе 8 новых крупных инвестпроектов в сфере туризма», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в качестве наиболее перспективных направлений сейчас рассматриваются патриотический и промышленный туризм, развитие сети экологических маршрутов и троп, повышение туристической привлекательности малых исторических городов. Областные власти также видят большой потенциал у Большого Золотого Кольца и Императорского маршрута.

Новости путешествий,Владислав Шапша,Владимир Путин,
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