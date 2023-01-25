Калужскую область за год посетили 3,3 млн туристов

Калужской области в прошлом году удалось увеличить турпоток на 20%. За год ее посетило около 3,3 миллиона человек. Увеличилось и количество туристов, которые провели в Калужской области новогодние праздники — до 125 тысяч человек. Цифры назвал Владислав Шапша.