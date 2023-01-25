Калужскую область за год посетили 3,3 млн туристов

Калужской области в прошлом году удалось увеличить турпоток на 20%. За год ее посетило около 3,3 миллиона человек. Увеличилось и количество туристов, которые провели в Калужской области новогодние праздники — до 125 тысяч человек. Цифры назвал Владислав Шапша.
«Вчера Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства. Основная — развитие внутреннего туризма в 2023 году. Для нашего региона это одно из приоритетных направлений. Работаем с инвесторами, создаем условия для строительства гостиниц, кемпингов. Сейчас у нас в работе 8 новых крупных инвестпроектов в сфере туризма», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
По его словам, в качестве наиболее перспективных направлений сейчас рассматриваются патриотический и промышленный туризм, развитие сети экологических маршрутов и троп, повышение туристической привлекательности малых исторических городов. Областные власти также видят большой потенциал у Большого Золотого Кольца и Императорского маршрута.