На пляж или на лыжи: где можно отдохнуть в феврале

По данным экспертов, самыми популярными заграничными направлениями для отдыха на февральских праздниках стали Таиланд и Арабские Эмираты. Какой вариант пляжного отдыха в это время самый выгодный, и где в России найти ему достойную альтернативу? Об этом телеканал «МИР 24» спросил президента Российского Союза туриндустрии Дмитрия Горина.

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Наряду в Таиландом и Эмиратами в тройке иностранных турлидеров в феврале Индия. В чем, на ваш взгляд, секрет популярности этих стран в это время?

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- Сейчас популярны страны, куда есть прямая или чартерная перевозка. Таких стран стало больше. Из 69 ранее доступных направлений 32 – это туристические направления, 32 страны принимают наших туристов. И то, что есть прямые рейсы в Индию, например, способствует популяризации отдыха в Гоа. Хорошо, что лететь практически можно без облета территорий, как это было раньше до пандемии. Помимо этих стран, есть много других направлений. Здесь можно выделить и Турцию, и Шри-Ланку, и Мальдивские острова, и ряд других направлений.

Где можно полноценно провести пляжный отдых? И на какой бюджет рассчитывать?

- Сейчас период межсезонья, и можно отдохнуть как в юго-воточной Азии, так и на Ближнем Востоке. Есть интересные предложения прежде всего по Египту, так как сейчас в эту страну стало гораздо большое рейсов. А бюджет определяется стоимостью авиаперелета. Если сравнивать с прошлым годом, цены стабилизировались в меньшую строну. Хотя нужно учитывать такие факторы для международных поездок, как курс валют и стоимость гостиниц. Так как есть инфляция во многих странах мира, это тоже приводит к увеличению цен. Средний бюджет на двоих сейчас – 80 тысяч рублей, включая перелет в отель по системе «все включено» на неделю.

Еще одно популярное направление – это Мальдивы. Отдохнуть там на зимних каникулах стоило целое состояние, а как сейчас?

- Мальдивы за последние три года показали бурный рост. И если, например, в 2019 году всего 80 тысяч поездок было, то по итогам 2022 года это свыше 200 тысяч туристических поездок из России.

То, что Мальдивы – очень дорого, это заблуждение. Есть различные гостиницы, есть премиальные курорты с виллами. Но есть и отели 4-5 звезд, в которых можно выбрать систему обслуживания «Все включено». Это заранее спланированный бюджет. Конечно, средний чек по Мальдивам выше, чем в Таиланде или Индии, Шри-Ланке и ОАЭ. Туристы как правило выбирают отели «5 звезд», это стоимость 250-350 тысяч рублей за путешествие.

Начали говорить о Египте. По данным Ассоциации туроператоров России, в конце января там самые выгодные дисконты до 45%. Насколько это привлекательное предложение?

- Да, сейчас после новогодних праздников цены и на отели, и на перелеты в Египет стабилизировались и существенно ниже, чем были в конце декабря – начале января. Есть доступные бюджетные предложения от 70 тысяч рублей на двоих в отель «Все включено». Есть и более дорогие варианты. Но что хорошо, сейчас программы в Египет выполняются из различных городов России. И даже несмотря на то, что ряд перевозчиков из-за самолетов с двойной регистрацией теперь не могут летать, пассажиры и туристы были перебронированы на рейсы иных российских и иностранных авиакомпаний.

Надо помнить, что в Египте в феврале-марте наступает уже высокий весенний сезон, и цены станут выше. Поэтому, если планировать поездку, то нужно это делать сейчас.

На турецких морских курортах пока не сезон, но многих это не пугает. Чем в это врем может привлечь Турция?

- Турция – это круглогодичное направление. Это отдых на море, экскурсионные программы, например, в Стамбуле и других регионах. Во многих турецких отелях есть бассейны с подогреваемой водой, СПА-комплексы. Кто-то вбирает игру в теннис, футбол, пешие прогулки, спа-процедуры. Да, в Турции не высокий сезон, но он доступный по ценам. Именно сейчас цены наиболее низкие, а температура воздуха 18-20 градусов, в основном солнечно, что дает возможность комфортно отдохнуть на природе.

И главное, мало туристов! Какие варианты отдыха в России могут быть альтернативой заграничному пляжному отдыху?

- Пляжный отдых на то и пляжный: когда в России стартует летний сезон, бронирование на лето уже показывают огромную популярность курортов Краснодарского края, Каспийского моря. Мы видим увеличение на 35% по акциям раннего бронирования на предстоящий летний сезон.

Но не только пляжный отдых летом в России. Есть программы в Калининградскую область, Дальний Восток, Сибирь, Урал, Байкал. Это все пакетные предложения туроператоров, так как есть специальные цены именно на туристические пакеты, включающие авиаперелет и размещение в гостинице.

В прошлом году путешествие по Байкалу или в Приморский край стартовало от 38 на человека, включая довольно долгий перелет. А это специальная цена.

А если говорить о сочетании качественного, интересного и выгодное, какой топ?

- Надо учитывать, что в туризме есть принцип динамического ценообразования. Чтобы выгоднее путешествовать, необходимо покупать по акциям раннего бронирования. Сейчас есть скидки на летний сезон, они будут и в феврале, а по ряду направлений и в марте. Наверное, сейчас выгода еще в том, что есть больший выбор. Ведь за годы пандемии многие предпочитают бронировать поездку накануне перед вылетом. Но это всегда дороже. Сейчас не так много горящих предложений, это нужно учитывать.

В Российском топе туров на февраль – Москва, Санкт-Петербург и Калининград. А что бюджетнее?

- Помимо экскурсионных туров, в топе еще и горнолыжные путешествия. Снег уже везде стабильный – это Краснодарский край, и Приэльбрусье, и Шерегеш, Белокуриха. Если говорить о бюджетном отдыхе, то категория гостиниц прежде всего дает всю палитру ценового предложения, это и две, и три, и даже бюджетные четыре звезды в пакетном туре. Здесь нет прямой зависимости от курсов валют, и самый главный фактор – это более доступные авиабилеты. И средняя стоимость турпакета на 35-45 тысяч рублей на человека, включая авиаперелет.

Какой отдых все-таки лучше бронировать сильно заранее, а в каком случае лучше воспользоваться горящим предложением?