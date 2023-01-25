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1 час назад

"Аэрофлот" заявил об увеличении количества рейсов в Шанхай

Мария Каткова

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о том, что будет чаще летать в Шанхай — один из крупнейших российских мегаполисов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на авиаперевозчика.

"Аэрофлот" станет чаще летать в Шанхай
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отмечается, что самолеты будут летать три раза в неделю из аэропорта "Внуково". Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 777.

Новые правила полетов вступят в силу с 16 февраля. Это связано с тем, что власти Китая начали ослаблять свою антикоронавирусную политику.

Китай откроет сухопутную границу с Россией

Ранее сообщалось, что Китай вернулся к допандемийным правилам выдачи виз россиянам.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэрофлот,
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