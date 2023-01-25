"Аэрофлот" станет чаще летать в Шанхай

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о том, что будет чаще летать в Шанхай — один из крупнейших российских мегаполисов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на авиаперевозчика.
Отмечается, что самолеты будут летать три раза в неделю из аэропорта "Внуково". Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 777.
Новые правила полетов вступят в силу с 16 февраля. Это связано с тем, что власти Китая начали ослаблять свою антикоронавирусную политику.
Ранее сообщалось, что Китай вернулся к допандемийным правилам выдачи виз россиянам.