"Аэрофлот" станет чаще летать в Шанхай

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о том, что будет чаще летать в Шанхай — один из крупнейших российских мегаполисов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на авиаперевозчика.

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Отмечается, что самолеты будут летать три раза в неделю из аэропорта "Внуково". Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 777.

Новые правила полетов вступят в силу с 16 февраля. Это связано с тем, что власти Китая начали ослаблять свою антикоронавирусную политику.