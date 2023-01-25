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1 час назад

Туристам из Забайкалья пообещали безвизовый въезд в Китай с 6 февраля

TourDom

Туристам из Забайкалья пообещали безвизовый въезд в Китай с 6 февраля, с таким заголовком вышла одна из местных газет.

Туристам из Забайкалья пообещали безвизовый въезд в Китай
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В статье замминистра планирования региона Марина Степанова рассказывает, что 10 забайкальских турфирм готовы сотрудничать с китайской стороной на безвизовой основе, т. е. организовывать групповые поездки и, возможно, все уже заработает с 6 февраля. Правда, есть оговорка – по неофициальной информации.

Дата эта, как мы знаем, взялась неспроста. С этого дня гражданам КНР доступны 20 направлений для групповых путешествий, в том числе и Россия, где китайцев, с одной стороны ждут, а с другой – никаких официальных заявлений об упрощенном визовом режиме для них пока не было.

В Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга сообщили, что послабления для китайских туристов могут быть скоро приняты. С такой просьбой к главе МИД Сергею Лаврову обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

После того, как посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что выдача туристических виз россиянам уже началась, каких-то разъяснений не последовало. Правила на сайте диппредставительства республики не обновились. Возможно ситуация поменяется после того, как в Китае завершится празднование Нового года. По этому случаю в КНР объявлены нерабочие дни до 27 января.

Новости путешествий,Марина Степанова,Александр Беглов,Сергей Лавров,
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