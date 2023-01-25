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1 час назад

В Алжире готовятся к открытию и приему российских туристов

runews24.ru

В ещё одной стране Средиземноморья, которая была недоступна для туристов на протяжении многих лет, идет подготовка к открытию. О том, что Алжир в скором времени может стать доступен для путешественников из России, сообщает ТурПром со ссылкой на арабские издания и документ министерства внутренних дел страны.

В Алжире готовятся к открытию и приему российских туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, вместо сложного оформления визы через посольства, в Алжире планируют облегчить доступ для иностранных граждан, выдавая им туристические визы в момент прибытия в страну.

Арабская пресса сообщает, что решение об открытии границ этой средиземноморской страны для иностранных туристов уже принято и вступило в силу. На данный момент принятое решение касается только южной части страны, которая охватывает пустыню Сахара.

Для путешественников доступно бронирование билетов, оформить которые они смогут через официально утвержденные турагентства Алжира. Предполагается, что страна будет настроена на активное взаимодействие с российским рынком.

Эксперты отмечают, что открытие границ и существенное облегчение визового режима является для Алжира большим шагом в сфере распространения туризма на территории своей страны.

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