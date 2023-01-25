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3 часа назад

Из Ярославля запустят рейсы в Екатеринбург и города Приволжья

РИА "ФедералПресс"

В Ярославле планируют запустить прямые авиарейсы в Екатеринбург, Самару, Уфу и Пермь. Самолеты начнут летать уже весной. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Из Ярославля запустят рейсы в Екатеринбург и города Приволжья
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мы серьезно увеличиваем пассажиропоток именно с крупными агломерациями, с городами-миллионниками, где у нас будет и туристический поток, и экономическая активность», – объяснил Евраев.

Сейчас авиасообщение с Ярославлем есть только у Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, отмечает ТАСС. Там работают компании «Северный ветер», «Азимут», «ЮВТ Аэро» и «Россия». Евраев при этом надеется, что найдет инвестора для модернизации местного аэропорта «Туношна». Ранее ни одна компания не анонсировала запуск рейсов в Ярославль.

В пресс-службе екатеринбургского аэропорта «Кольцово» на момент публикации не ответили на вопрос корреспондента «ФедералПресс».

«ФедералПресс» напоминает, что ранее из Екатеринбурга запустили новые рейсы в Ереван. Сейчас на этом направлении работают уже четыре авиакомпании.

Новости путешествий,Михаил Евраев,Аэропорт Кольцово,
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