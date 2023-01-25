Мачу-Пикчу временно закрыли для туристов

Въезд на знаменитый археологический объект Мачу-Пикчу был временно закрыт из-за продолжающихся протестов в Перу.
Как цитадель Мачу-Пикчу, так и сеть троп инков стали временно недоступны для туристов на фоне политических волнений в стране. Путешественникам, имеющим билеты на 21 января или позже, будет предложена возможность возврата денег в течение одного месяца после окончания протестов.
Массовые акции впервые вспыхнули после того, как президент Педро Кастильо был свергнут в декабре после попытки распустить парламент, чтобы предотвратить голосование по импичменту. Аэропорты в нескольких городах, включая Куско, также подверглись нападениям протестующих.
Власти целого ряда стран выпустили предупреждения против поездок в Перу, призывая граждан «пересмотреть поездки» в страну и «проявлять повышенную осторожность из-за гражданских беспорядков».
На прошлой неделе во время протестов были повреждены участки железной дороги Урубамба – Ольянтайтамбо – Мачу-Пикчу, в результате чего было приостановлено движение поездов и временно задержаны пассажиры, в том числе сотни иностранных граждан.
По данным ЮНЕСКО древнее поселение инков Мачу-Пикчу было построено в XV веке, а затем вновь открыто в 1911 году. Об этом месте появляются все новые и новые факты, в том числе, что оно, возможно, первоначально называлось Пикчу или Уайна-Пикчу, и что сооружения были построены не после 1440 года, как первоначально полагали эксперты, а несколькими десятилетиями ранее.
Большинство путешественников прибывают сюда либо на поезде из близлежащего города Куско, либо совершают пеший переход, который длится нескольких дней.