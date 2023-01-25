Курорты Таиланда готовятся к возвращению китайских туристов

Для многих туристических направлений возвращение Китая — крупнейшего в мире рынка выездных путешествий — огромный толчок их экономике после проблем последних трех лет. В 2019 году из Поднебесной было организовано 155 миллионов международных поездок.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Таиланд, к примеру, в 2019 году принял 11 миллионов китайских путешественников, что составляет более четверти от общего числа прибывших.

Видео дня

Как произойдет возвращение Китая в «Страну улыбок»? Будет ли немедленный приток туристов, или восстановление окажется плавным? Каковы ключевые факторы, которые могут дать результат?

Тайские эксперты отмечают, что количество запросов и бронирований объектов размещения в Таиланде неуклонно растет, в основном от самостоятельных путешественников по онлайн-каналам. После объявления об открытии границ Китая отельеры увидели 70-процентный рост запросов. Однако ряд факторов, таких как ограниченное количество рейсов, контроль в аэропортах, задержки в подаче заявлений на получение паспортов и т. д., негативно влияют на рост турпотока.

Крупные гостиничные группы отмечают, что начали получать запросы на индивидуальные и групповые бронирования в таких крупных городах, как Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи и Чиангмай. При этом приоритетный период — китайский Новый год, на ближайшие даты большинство объектов на Пхукете уже заполнены.

Ключевой вопрос — воздушный транспорт. До 2020 года китайские путешественники могли выбирать из 28 различных авиакомпаний. Они обслуживали несколько маршрутов между Таиландом и Китаем, летали в 44 аэропорта и предлагали в общей сложности 17 миллионов кресел. Однако во время пандемии все показатели практически обнулились, и авиакомпании только начинают восстанавливать графики полетов.

В начале января Spring Airlines заявила, что возобновит рейсы из Шанхая на Пхукет и из Гуанчжоу в Чиангмай, а также увеличит частоту полетов из Шанхая в Бангкок. Авиакомпания Juneyao Air также стартует рейсами между Шанхаем и Чиангмаем.

Тайские авиакомпании ждут, когда китайские власти утвердят дополнительные рейсы, поэтому, быстро стартануть у них тоже не получится. При этом международные аэропорты Таиланда имеют высокую пропускную способность с точки зрения маршрутного и аэропортового контроля и ждут, пока авиакомпании добавят больше прямых или стыковочных перелетов.

Однако, как только эти логистические проблемы будут преодолены, Таиланд, вероятно, станет одним из главных бенефициаров великого китайского открытия.

По данным Управления по туризму Таиланда, в 2022 году в Таиланд прибыло примерно 11,8 миллиона туристов, то есть только около четверти от показателя 2019 года — 39,8 миллиона. И открытие границ Китая должно обеспечить значительный подъем турпотока в самое ближайшее время.