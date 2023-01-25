В Турции горнолыжный курорт терпит убытки из-за отсутствия снега

В Турции горнолыжный курорт Улудаг терпит убытки из-за бесснежной зимы, передает Dunya. Глава ассоциации инструкторов по лыжам и сноуборду Яхья Уста отмечает почти полное отсутствие снежного покрова. По его словам, в регионе такая зима наступила впервые за 38 лет, хотя снегопады ждали еще в начале декабря.

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Отсутствие снега вынуждает туристов массово отказываться от бронирований в отелях. Их заполняемость не превышает 35 процентов.