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2 часа назад

В Турции горнолыжный курорт Улудаг терпит убытки из-за отсутствия снега

runews24.ru

В Турции горнолыжный курорт Улудаг терпит убытки из-за бесснежной зимы, передает Dunya. Глава ассоциации инструкторов по лыжам и сноуборду Яхья Уста отмечает почти полное отсутствие снежного покрова. По его словам, в регионе такая зима наступила впервые за 38 лет, хотя снегопады ждали еще в начале декабря.

В Турции горнолыжный курорт терпит убытки из-за отсутствия снега
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отсутствие снега вынуждает туристов массово отказываться от бронирований в отелях. Их заполняемость не превышает 35 процентов.

Еще одним последствием срыва курортного сезона стало снижение занятости. Инструкторы по лыжам и сноуборду лишились дохода. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах, где развит горнолыжный спорт. Курорты спасает наличие искусственного снега. В Эрзуруме это позволило запустить для катания часть трасс.

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