В Турции горнолыжный курорт терпит убытки из-за отсутствия снега

В Турции горнолыжный курорт Улудаг терпит убытки из-за бесснежной зимы, передает Dunya. Глава ассоциации инструкторов по лыжам и сноуборду Яхья Уста отмечает почти полное отсутствие снежного покрова. По его словам, в регионе такая зима наступила впервые за 38 лет, хотя снегопады ждали еще в начале декабря.
Отсутствие снега вынуждает туристов массово отказываться от бронирований в отелях. Их заполняемость не превышает 35 процентов.
Еще одним последствием срыва курортного сезона стало снижение занятости. Инструкторы по лыжам и сноуборду лишились дохода. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах, где развит горнолыжный спорт. Курорты спасает наличие искусственного снега. В Эрзуруме это позволило запустить для катания часть трасс.