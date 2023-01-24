Названы самые раздражающие привычки постояльцев

Так, по словам эксперта, персонал гостиниц не любит, когда гости прибывают без предварительного уведомления раньше установленного времени заселения или выезжают из номера позднее, чем положено. Гилберт это объяснил тем, что подобные действия нарушают налаженный процесс работы отелей и создают ненужный стресс.