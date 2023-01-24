Названы самые раздражающие привычки постояльцев

Менеджер отеля Senna House Кевин Гилберт рассказал о четырех самых распространенных раздражающих привычках постояльцев. Своим мнением он поделился с журналом Well+Good.
Так, по словам эксперта, персонал гостиниц не любит, когда гости прибывают без предварительного уведомления раньше установленного времени заселения или выезжают из номера позднее, чем положено. Гилберт это объяснил тем, что подобные действия нарушают налаженный процесс работы отелей и создают ненужный стресс.
Кроме этого, сотрудников гостиниц раздражают элементарные правила вежливости, как нарушение режима тишины:
"Во многих отелях есть так называемое "тихое время", которое обычно соблюдается между 22:00 и 7:00, когда гостей отеля просят не шуметь".
Также еще одной неприятной чертой постояльцев является неиспользование слов "пожалуйста" и "спасибо", заключил Гилберт.