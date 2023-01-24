Россиянам предложили туры на Мальдивы за 75 тысяч рублей

Российским туристам стали доступны путевки на Мальдивы за 75 тысяч рублей на человека в феврале, включая перелет. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В Coral Travel отметили, что в плане цен сейчас лучшее время для отдыха на Мальдивах. Так, десятидневная путевка с вылетом 28 января и размещением в отеле Heron Beach на острове Диффуши обойдется туристам в 180 тысяч рублей на двоих.

Отмечается, что в феврале цены станут еще ниже, и за недельный отдых на Мальдивах с вылетом первого февраля россиянам нужно будет заплатить 150 тысяч рублей на двоих.

Если же выбирать размещение в пятизвездочном отеле по системе "все включено", то цена за отдых возрастет до 400 тысяч рублей.