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3 часа назад

Россиянам предложили туры на Мальдивы за 75 тысяч рублей

Мария Иглина

Российским туристам стали доступны путевки на Мальдивы за 75 тысяч рублей на человека в феврале, включая перелет. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам предложили туры на Мальдивы за 75 тысяч рублей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В Coral Travel отметили, что в плане цен сейчас лучшее время для отдыха на Мальдивах. Так, десятидневная путевка с вылетом 28 января и размещением в отеле Heron Beach на острове Диффуши обойдется туристам в 180 тысяч рублей на двоих.

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Отмечается, что в феврале цены станут еще ниже, и за недельный отдых на Мальдивах с вылетом первого февраля россиянам нужно будет заплатить 150 тысяч рублей на двоих.

Если же выбирать размещение в пятизвездочном отеле по системе "все включено", то цена за отдых возрастет до 400 тысяч рублей.

Ранее власти Саудовской Аравии изменили визовые правила для туристов.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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