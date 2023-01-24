Туроператоров могут освободить от уплаты НДС на туры по России

По мнению президента Российского союза туриндустрии, это долгожданная новость. Мера позволит компаниям активнее развивать внутренний туризм и снизить цены на организованный отдых в регионах.

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На встрече с президентом Российской Федерации во вторник глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил освободить туроператоров от уплаты НДС за туры в Россию с 1 января 2023 года по июль 2027 года. Это предложение было поддержано Министерством финансов.

В заявлении агентству "Интерфакс-Туризм" президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что освобождение туроператоров от уплаты НДС на туры по стране позволит им активнее развивать внутренний туризм и снизить цены на организованный отдых в российских регионах.