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51 минуту назад

Туроператоров могут освободить от уплаты НДС на туры по России

Inc-News

По мнению президента Российского союза туриндустрии, это долгожданная новость. Мера позволит компаниям активнее развивать внутренний туризм и снизить цены на организованный отдых в регионах.

Туроператоров могут освободить от уплаты НДС на туры по России
Фото: Inc-NewsInc-News

На встрече с президентом Российской Федерации во вторник глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил освободить туроператоров от уплаты НДС за туры в Россию с 1 января 2023 года по июль 2027 года. Это предложение было поддержано Министерством финансов.

В заявлении агентству "Интерфакс-Туризм" президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что освобождение туроператоров от уплаты НДС на туры по стране позволит им активнее развивать внутренний туризм и снизить цены на организованный отдых в российских регионах.

При этом он добавил, что если НДС будет обнулен, у туроператоров появится возможность снизить цены на туристические продукты, но маловероятно, что это снижение составит величину в 20%.

Новости путешествий,Максим Решетников,Российский союз туриндустрии,Минэкономразвития,
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