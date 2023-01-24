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1 час назад

Пилот назвал главное отличие пассажиров экономкласса от первого

Мария Иглина

Американский пилот рассказал об отличительной черте пассажиров экономкласса. Подробностями он поделился в беседе с Newsweek.

Пилот назвал главное отличие пассажиров экономкласса от первого
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам пилота, после приземления самолета хлопают именно пассажиры экономкласса. По словам автора блога о путешествиях Патрика Смита, эта привычка пришла из прошлого, когда полеты были менее безопасны. А на сегодняшний день, по его мнению, это стало исключительным "феноменом экономкласса".

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"В экономе больше людей, они сидят ближе друг к другу, это подходящие условия для аплодисментов, в отличие от первого класса. В экономе есть определенный дух общности, особенно после дальнего перелета, когда ты провел несколько часов в относительно интимном пространстве с сотней людей", — объяснил Смит.

Ранее "Рамблер" писал, что такое карта полетов и как ей пользоваться.

Новости путешествий,Патрик Смит,
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