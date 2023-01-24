Пилот назвал главное отличие пассажиров экономкласса от первого

Так, по словам пилота, после приземления самолета хлопают именно пассажиры экономкласса. По словам автора блога о путешествиях Патрика Смита, эта привычка пришла из прошлого, когда полеты были менее безопасны. А на сегодняшний день, по его мнению, это стало исключительным "феноменом экономкласса".