Пилот назвал главное отличие пассажиров экономкласса от первого

Американский пилот рассказал об отличительной черте пассажиров экономкласса. Подробностями он поделился в беседе с Newsweek.
Так, по словам пилота, после приземления самолета хлопают именно пассажиры экономкласса. По словам автора блога о путешествиях Патрика Смита, эта привычка пришла из прошлого, когда полеты были менее безопасны. А на сегодняшний день, по его мнению, это стало исключительным "феноменом экономкласса".
"В экономе больше людей, они сидят ближе друг к другу, это подходящие условия для аплодисментов, в отличие от первого класса. В экономе есть определенный дух общности, особенно после дальнего перелета, когда ты провел несколько часов в относительно интимном пространстве с сотней людей", — объяснил Смит.
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