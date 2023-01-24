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1 час назад

В России появятся круизные туры в труднодоступные места заповедников

ТАСС

Круизные туры, в которых научно-исследовательские суда будут возить туристов в труднодоступные места заповедников и национальных парков, появятся в России. Маршруты уже разработаны для 10 особо охраняемых природных территорий, сообщил во вторник на совещании с президентом Владимиром Путиным глава Минприроды РФ Александр Козлов.

В РФ появятся круизные туры в труднодоступные места заповедников
Фото: UnsplashUnsplash

"Вы, Владимир Владимирович, на Госсовете, который прошел на Восточном экономическом форуме, поручили нам проработать вопрос использования научно-исследовательских судов в круизном туризме. Докладываю. Маршруты разработаны, это 10 нацпарков и заповедников, куда трудно добраться по суше", - сказал Козлов.

Он отметил, что для работы по маршрутам два научно-исследовательских судна будут переоборудованы в пассажирский класс. На судне "Профессор Хромов" по плану работы завершатся к предстоящему летнему сезону. На втором судне - "Академик Шакольский" финал запланирован в 2024 году.

Новости путешествий,Александр Козлов,Владимир Путин,Минприроды России,
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