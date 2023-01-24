Туроператоры рассказали о скачке интереса туристов к Абхазии

Путешественники из России стали в два раза чаще бронировать билеты в Абхазию на летний период. Об этом говорят данные отечественных туроператоров.

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О том, что продажи билетов в Абхазию на 50% превысили прошлогодний уровень, рассказал директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он подчеркнул, что 25% от запланированного к реализации объема размещения в республике уже продано.

По данным туроператора «Алеан», отели в Абхазии за год подорожали на 20–25%. Причем в летние месяцы для туристов там практически отсутствуют скидки и акции, передает «Коммерсантъ».