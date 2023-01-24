Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
26 минут назад

Туроператоры рассказали о резком скачке интереса туристов к Абхазии

Слово и Дело

Путешественники из России стали в два раза чаще бронировать билеты в Абхазию на летний период. Об этом говорят данные отечественных туроператоров.

Туроператоры рассказали о скачке интереса туристов к Абхазии
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

О том, что продажи билетов в Абхазию на 50% превысили прошлогодний уровень, рассказал директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он подчеркнул, что 25% от запланированного к реализации объема размещения в республике уже продано.

По данным туроператора «Алеан», отели в Абхазии за год подорожали на 20–25%. Причем в летние месяцы для туристов там практически отсутствуют скидки и акции, передает «Коммерсантъ».

Помимо этого, популярностью у россиян пользуются и другие направления. Среди них Сочи, Анапа и Геленджик.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители