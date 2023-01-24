Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Какие города выбирают для путешествий студенты

Российская Газета

Российские студенты предпочитают летать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, выяснил сервис OneTwoTrip.

Какие города выбирают для путешествий студенты
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Также спросом у учащихся вузов пользуются полеты в Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Уфу, Калининград и Тюмень. Рейтинг востребованных зарубежных направлений возглавляет Ереван, далее идут Стамбул и Бишкек.

На поезде студенты тоже чаще всего ездят в Москву. На второй строчке - Санкт-Петербург, а на третьей - Краснодар. Также в список популярных направлений вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Сочи, Казань, Тюмень, Ярославль и Белгород.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители