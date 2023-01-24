Какие города выбирают для путешествий студенты

Также спросом у учащихся вузов пользуются полеты в Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Уфу, Калининград и Тюмень. Рейтинг востребованных зарубежных направлений возглавляет Ереван, далее идут Стамбул и Бишкек.

На поезде студенты тоже чаще всего ездят в Москву. На второй строчке - Санкт-Петербург, а на третьей - Краснодар. Также в список популярных направлений вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Сочи, Казань, Тюмень, Ярославль и Белгород.