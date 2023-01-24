Домашние коты и кошки отметили китайский Новый год в отелях

Жители Пекина все чаще выбирают раздельный отдых с любимыми котами и кошками. Для этого в городе работают зоогостиницы.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Как сообщает «ФАН» со ссылкой на слова управляющего одним из отелей, владельцы домашних животных все чаще оставляют питомцев в таких заведениях. Дело в том, что после снятия жестких ограничений люди начали планировать длительные поездки и путешествия. Чтобы коты не оставались без присмотра, их отправляют в гостиницу.

Спрос на услугу вырос в период празднования китайского Нового года. При этом владельцы кошек отметили, что зачастую их не волнует стоимость проживания в таком отеле. Они готовы потратиться на гостиницу для присмотра за животными.