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35 минут назад

Домашние коты и кошки отметили китайский Новый год в отелях

Волгоградская правда

Жители Пекина все чаще выбирают раздельный отдых с любимыми котами и кошками. Для этого в городе работают зоогостиницы.

Домашние коты и кошки отметили китайский Новый год в отелях
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает «ФАН» со ссылкой на слова управляющего одним из отелей, владельцы домашних животных все чаще оставляют питомцев в таких заведениях. Дело в том, что после снятия жестких ограничений люди начали планировать длительные поездки и путешествия. Чтобы коты не оставались без присмотра, их отправляют в гостиницу.

Спрос на услугу вырос в период празднования китайского Нового года. При этом владельцы кошек отметили, что зачастую их не волнует стоимость проживания в таком отеле. Они готовы потратиться на гостиницу для присмотра за животными.

В распорядок дня четвероногих входит питание, медицинские осмотры. Кроме того, сотрудники отеля протирают котам глаза специальной салфеткой. Дополнительно можно попросить их записать видеоприветствие. Добавим, что жители Пекина активно пользуются такой услугой.

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