Раскрыты самые востребованные направления на 23 февраля и 8 марта

Российские путешественники уже начали готовиться к 23 февраля и 8 марта, выбирая места для отпуска. Руководитель одной из туристических компаний Константин Гулевич раскрыл самые востребованные направления на эти дни, сообщает RuNews24 .

Лидером оказался Таиланд, который был также очень популярен у россиян в новогодние праздники. Второе место заняли ОАЭ — их в качестве места для отдыха рассматривают 26 процентов туристов. 13 процентов путешественников отдали предпочтение Шри-Ланке. Также в список вошли Индии, Мальдивы, Египет и Турция.