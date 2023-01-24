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1 час назад

Раскрыты самые востребованные направления у россиян на 23 февраля и 8 марта

Катерина Саломе

Российские путешественники уже начали готовиться к 23 февраля и 8 марта, выбирая места для отпуска. Руководитель одной из туристических компаний Константин Гулевич раскрыл самые востребованные направления на эти дни, сообщает RuNews24.

Раскрыты самые востребованные направления на 23 февраля и 8 марта
Фото: unsplash.comunsplash.com

Лидером оказался Таиланд, который был также очень популярен у россиян в новогодние праздники. Второе место заняли ОАЭ — их в качестве места для отдыха рассматривают 26 процентов туристов. 13 процентов путешественников отдали предпочтение Шри-Ланке. Также в список вошли Индии, Мальдивы, Египет и Турция.

Сколько россиян заводят курортные романы с иностранцами

Существует процесс россиян, которые выбрали внутренние турнаправления. Среди самых востребованных городов оказались Калининград, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Шерегеш, и Байкал.

Ранее мы писали о том, что названы страны с возможностью улететь прямыми рейсами.

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