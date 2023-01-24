Морской порт Сочи намерен запустить сообщение с Абхазией и Грузией

Морской порт Сочи ведет переговоры о запуске пассажирских перевозок в Абхазию и Грузию по Черному морю. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО "Морпорт Сочи" Юрий Владимиров.

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"Мы надеемся, что будут [запущены пассажирские перевозки] в Абхазию и Грузию. Пока ведутся переговоры. Намерение есть запустить [перевозки] этим летом", - сказал Владимиров уточнив, что из Сочи в Грузию перевозки, предварительно, будут осуществляться в Батуми.

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"Есть очень большой запрос на открытие новых маршрутов пассажирских перевозок морским путем. Мы постараемся удовлетворить требования наших туристов, насколько это возможно, развиваться в этом направлении", - добавил Владимиров.

Перед проведением зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году в Краснодарском крае была создана необходимая инфраструктура для развития круизного туризма, благодаря чему в 2012-2015 годах более 90 тыс. иностранных туристов посетили край. Позже круизное сообщение было прервано. Затем было организовано внутреннее российское круизное сообщение из Сочи, однако и оно было прервано в связи с пандемией коронавируса и другими причинами.

Паромы в Сочи и круизы в Египет

По словам директора морпорта, в этом году также в планах продолжить круизное сообщение с Турцией на лайнере Astoria Grande, который с лета 2022 года курсировал из Сочи в города республики. Всего по итогам сезона в круиз отправились более 9 тыс. пассажиров.

Также в декабре впервые стартовала зимняя круизная программа из сочи в Турцию. По данным морпорта, всего из Сочи отправятся более 25 рейсов с российскими туристами на борту. Кроме того, из сочинского порта в 2023 году планируют наладить паромную переправу для туристов и легковых автомобилей в Стамбул.

Новым направлением в этом году может стать Египет.

"Также [есть планы] запустить два рейса из Сочи в Египет - осенью и весной", - добавил собеседник агентства.

О морском порте Сочи