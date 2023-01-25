В какие страны и за какое время можно улететь из России

Сейчас прямыми рейсами из России можно улететь в 32 страны. Сколько часов летят разные авиакомпании из Москвы? Отвечает турэксперт Майя Котляр.

Фото: Российская Газета Российская Газета

- Больше всего прямых рейсов в страны СНГ: Беларусь (1 ч 25 мин), Армению (2 ч 35 мин), Азербайджан (3 ч 10 мин), Узбекистан (3 ч 35 мин), Киргизию (3 ч 40 мин), Казахстан (3,5-4 ч) и Таджикистан (4 ч).

В Сербию (Белград) - 3 ч 10 мин.

В Тунис (а/к Nouvelair) - 4 ч 15 мин.

В Стамбул турецкими авиакомпаниями - за 4 часа, российским требуется на 1-1,5 часа больше. В Анталью на Turkish Airlines и Southwind - 4 ч 25 мин, на Pegasus Аirlines - 4 ч 45 мин, российским авиакомпаниям нужно не менее 5 ч.

В Алжир (Air Algerie) - 5 ч.

В Дубай - от 5 ч 25 мин (Flydubai и Emirates) до 5 ч 50 мин ("Аэрофлот"). Air Arabia в Шарджу - 5 ч 40 мин. Etihad Airways в Абу-Даби - 5 ч 30 мин.

В Катар (Qatar Airways) - 5 ч 45 мин.

В Оман (Oman Air) - 6 ч 10 мин.

В Бахрейн (Gulf Air) - 6 ч 20 мин.

В Дели - 6 часов ("Аэрофлот"). В Гоа - на 1,5 часа дольше (AZUR air), а "Аэрофлот" - 7 ч 45 мин. В Тель-Авив на прямом рейсе El Al - 6 часов, на Red Wings - почти 8 часов с технической остановкой в Минводах.

В Шарм-эш Шейх - 6-7 часов.

В Эфиопию (Аддис-Абеба) на Ethiоpian Airways - 8 ч 30 мин.

На Шри-Ланку Red Wings - 8 ч 30 мин, "Аэрофлот", AZUR air - 9 ч.

На Мальдивы "Аэрофлот" и AZUR air - 9 ч.

В Таиланд (Бангкок) - 9 ч, Пхукет - 9 ч 20 мин ("Аэрофлот"). AZUR air в Паттайю 9 ч 35 мин, Red Wings - 10 ч.

На Сейшелы ("Аэрофлот") - 9 ч 45 мин.

На Кубу (Варадеро) - 14 ч 25 мин (Nordwind), на Кайо-Коко - на 5 минут меньше.