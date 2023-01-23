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3 часа назад

Express: в 2022 году в Турции выросло число изнасилований туристов

runews24.ru

В 2022 году в этой стране выросло количество преступлений на сексуальной почве. При этом, как сообщает издание Express, жертвами насильников все чаще становятся туристы. Отмечается, что зафиксировано 51 преступление это направленности в отношении отдыхающих. Речь идет о сексуальных домогательствах и об изнасилованиях.

Express: в 2022 году в Турции выросло число изнасилований туристов
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Таблоид дает рекомендации читателям, которые планируют отдыхать в Турции. Во-первых, необходимо самому покупать привычные для себя напитки и следить за тем, чтобы в них ничего не подсыпали.

Во-вторых, нужно держаться подальше от незнакомцев, которые приглашают вас в ресторан или ночной клуб.

Также отмечается рост количества грабежей и карманных краж. Путешественников предупреждают, чтобы они внимательней следили за своими вещами.

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