Express: в 2022 году в Турции выросло число изнасилований туристов

В 2022 году в этой стране выросло количество преступлений на сексуальной почве. При этом, как сообщает издание Express, жертвами насильников все чаще становятся туристы. Отмечается, что зафиксировано 51 преступление это направленности в отношении отдыхающих. Речь идет о сексуальных домогательствах и об изнасилованиях.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Таблоид дает рекомендации читателям, которые планируют отдыхать в Турции. Во-первых, необходимо самому покупать привычные для себя напитки и следить за тем, чтобы в них ничего не подсыпали.

Во-вторых, нужно держаться подальше от незнакомцев, которые приглашают вас в ресторан или ночной клуб.