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2 часа назад

Перелет молодоженов на медовый месяц был испорчен из-за "вонючих ног" пассажирки

Газета.Ruиещё 1

Перелет молодоженов, отправившихся в медовый месяц, был испорчен по вине другой пассажирки, пишет Independent.

Перелет молодоженов был испорчен из-за "вонючих ног" пассажирки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам пары, от ног женщины слишком сильно пахло. Женщина по имени Ханна рассказала, что они вместе с мужем Чарли отправились в медовый месяц на Мальдивы из Лондона. Когда они с супругом заняли места в самолете, к ним подсела пассажирка, у которой, по словам британки, были "вонючие ноги".

"Она сняла туфли. Запах был ужасный, а нам лететь 10 часов", - рассказала Ханна.

Комментаторы посочувствовали паре и раскритиковали женщину.

"Людей, которые разуваются и у которых пахнут ноги в самолете, следует немедленно сажать в тюрьму", - призвали в шутку люди.

Позже Ханна добавила, что в целом перелет прошел благополучно, не считая этой ситуации.

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