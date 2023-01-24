Перелет молодоженов был испорчен из-за "вонючих ног" пассажирки

По словам пары, от ног женщины слишком сильно пахло. Женщина по имени Ханна рассказала, что они вместе с мужем Чарли отправились в медовый месяц на Мальдивы из Лондона. Когда они с супругом заняли места в самолете, к ним подсела пассажирка, у которой, по словам британки, были "вонючие ноги".