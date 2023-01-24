Перелет молодоженов был испорчен из-за "вонючих ног" пассажирки

Перелет молодоженов, отправившихся в медовый месяц, был испорчен по вине другой пассажирки, пишет Independent.
По словам пары, от ног женщины слишком сильно пахло. Женщина по имени Ханна рассказала, что они вместе с мужем Чарли отправились в медовый месяц на Мальдивы из Лондона. Когда они с супругом заняли места в самолете, к ним подсела пассажирка, у которой, по словам британки, были "вонючие ноги".
"Она сняла туфли. Запах был ужасный, а нам лететь 10 часов", - рассказала Ханна.
Комментаторы посочувствовали паре и раскритиковали женщину.
"Людей, которые разуваются и у которых пахнут ноги в самолете, следует немедленно сажать в тюрьму", - призвали в шутку люди.
Позже Ханна добавила, что в целом перелет прошел благополучно, не считая этой ситуации.