Если у туриста нет миллиона, то в Италии ему делать нечего?

В визовых телеграм-каналах туристы активно обсуждают финансовые гарантии, которые необходимо предоставлять консульству Италии для успешного получения шенгенской визы. Многие заявители, которые уже имеют опыт в оформлении виз, надеются на положительное решение, имея на банковском счете по 200–300 тыс. руб. «Нужно по крайней мере миллион», – отвечают наиболее активные пользователи этих ресурсов. «Да, это чаще всего сейчас так», – подтверждают коллеги.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Многих данная новость шокирует, так как найти недостающую сумму для них проблематично. Настроение портят неудачные отзывы, которые подавались со схожим остатком: «Я подавался с 300 тыс. руб. Поездка предполагалась на 10 дней. Отказали из-за того, что они не удостоверились, что я смогу все оплатить». Этих средств маловато якобы даже для поездки по бизнес-приглашению, где все расходы оплачивает третье лицо.

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«Прецеденты с массовыми отказами заявителям, у кого меньше миллиона на счету, были осенью. Однако это вызвало волну апелляций, и в итоге работники консульства оказались очень загружены. Сейчас такую сумму могут потребовать только в том случае, если она действительно необходима на проживание, перелет, исходя из стоимости, отраженной в брони, а также минимальных расходов, заложенных в таблице, утвержденной консульством. Негласно считается, что остаток в полмиллиона и выше чаще всего является достаточным», – говорит руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт.

В то же время наряду с комментариями про миллионные размеры финансовых гарантий в телеграм-каналах встречаются свежие отзывы о получении шенгена с более скромными суммами на счету: «Подавались в Ростове 26 декабря с чистым паспортом. 20 января получила визу на 45 дней. Остаток на счете 195 тыс.».

«Каждое заявление рассматривается индивидуально, исходя из срока пребывания и стоимости авиабилетов – эти суммы могут сильно различаться. Минимум – вам должно хватать денег на эти составляющие плюс расходы, исходя из нормативов. Но рассчитывать на минимум не стоит. Банально: человек, принимающий решение, может проверить стоимость авиабилетов через агрегатор и на текущий момент она окажется гораздо выше, чем вы закладывали. Лучше показать максимум, который у вас есть сейчас. Помните, что упрощенный режим остался в прошлом», – резюмирует Злата Эрфурт.