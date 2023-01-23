Пассажирам верхних полок поездов официально разрешили есть на нижних

В поездах дальнего следования пассажирам верхних полок официально разрешили пользоваться столиком для еды. Об этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании» 23 января.

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Как говорится в сообщении, проезд в поезде будет осуществляться на том месте, которое куплено и указано в билете пассажира. Однако доступ к столику должен быть обеспечен для всех пассажиров в равной степени.

Теперь появится правовая основа, которой смогут пользоваться проводники, если у пассажиров будут возникать споры из-за столиков. Так, у пассажиров нижних полок могут потребовать, чтобы они позволили пассажирам верхних полок пользоваться столиком для еды.

В ФПК отметили, что пассажиры при возникновении споров могут обращаться к начальнику поезда.

Проект соответствующего документа был разработан Минтрансом еще в 201 году, но после этого он проходил независимую экспертизу.