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3 часа назад

Пассажирам верхних полок поездов официально разрешили пользоваться столиком для еды

Диана Товсепова

В поездах дальнего следования пассажирам верхних полок официально разрешили пользоваться столиком для еды. Об этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании» 23 января.

Пассажирам верхних полок поездов официально разрешили есть на нижних
Фото: FlickrFlickr

Как говорится в сообщении, проезд в поезде будет осуществляться на том месте, которое куплено и указано в билете пассажира. Однако доступ к столику должен быть обеспечен для всех пассажиров в равной степени.

Теперь появится правовая основа, которой смогут пользоваться проводники, если у пассажиров будут возникать споры из-за столиков. Так, у пассажиров нижних полок могут потребовать, чтобы они позволили пассажирам верхних полок пользоваться столиком для еды.

В ФПК отметили, что пассажиры при возникновении споров могут обращаться к начальнику поезда.

Проект соответствующего документа был разработан Минтрансом еще в 201 году, но после этого он проходил независимую экспертизу.

Выяснилось, что россияне пьют в поездах

Ранее мы писали о том, как сэкономить на билетах на поезд.

Новости путешествий,Минтранс РФ,Федеральная пассажирская компания,
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