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1 час назад

Авиарейсы из Нижневартовска в Сочи откроются в мае

ТАССиещё 2

Авиаперевозчик Nordwind Airlines совместно с компанией "Икар" начнет выполнять первые в 2022 году сезонные рейсы из Нижневартовска в Сочи в мае. Об этом сообщили в администрации Нижневартовска.

Авиарейсы из Нижневартовска в Сочи откроются в мае
Фото: ТАССТАСС

По данным на сайте аэропорта Нижневартовска, в данный момент рейсов в Сочи нет. Согласно многолетней практике полеты в курортный город осуществляются во время летне-осеннего туристического сезона.

"Авиакомпания Nordwind Airlines открыла продажу билетов на рейсы в Сочи из Нижневартовска. Доставлять жителей она начнет в мае: с 28 мая - по воскресеньям, с 31 мая - по средам, а с 1 июня - по четвергам. Рейс будет выполняться совместно с авиакомпанией "Икар", - сказано в сообщении.

В пути пассажиры проведут около пяти часов. Рейс будет востребован среди туристов и жителей Нижневартовска, желающих добраться летом до курортного города напрямую без пересадок, сэкономив время.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Utair со 2 июня начнет выполнять первые рейсы из Нижневартовска в Сочи на самолетах Boeing-737 по пятницам и воскресеньям. Они будут осуществляться до 24 сентября.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полетов по стране.

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