Горнолыжные курорты Турции страдают без снега и туристов

На большинстве горнолыжных курортов Турции до сих пор не открыт сезон. Из-за аномально теплой погоды снежный покров не позволяет полноценно кататься отдыхающим. Местные отели фиксируют существенный спад турпотока за первые месяцы зимы.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

В частности, на Паландокене в Эрзуруме, Карталкае и популярном у россиян Улудаге сезон должен был начаться еще в декабре. Однако трассы здесь все еще непригодны для катания. При этом в Улудаге заполняемость гостиниц на данный момент составляет не более 35%, а также поступают массовые отказы от бронирований на ближайшие недели. Согласно метеорологическим прогнозам, снег здесь ожидается не раньше выходных.

«Я здесь уже 38 лет, впервые такое вижу. Мы опаздываем с открытием сезона на 1,5 месяца. Для нас отсутствие снега – большая потеря, катастрофа», – рассказал президент Турецкой ассоциации преподавателей лыж и сноуборда Яхья Уста.

Он также добавил, что снега в регионе достаточно лишь для игр в снежки, но не для катания.

Президент Ассоциации отельеров Западного Черного моря Халит Эргюль также отметил, что нынешний сезон – худший за последние несколько десятилетий. «Туристы могут кататься на лыжах только по трассам в Карталкае, но и там снег искусственный, а открыто всего 10–12 трасс из 25», – пояснил глава организации.