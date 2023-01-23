Авиакомпания Nouvelair возобновляет рейсы в Тунис

Один из туроператоров по Тунису открыл раннее бронирование туров на основе рейсов тунисской авиакомпании Nouvelair из Москвы и Санкт-Петербурга. Из российской столицы перевозчик собирается летать в Монастир с 8 апреля, рейсы из Петербурга запланированы начиная с 7-го числа с периодичностью дважды в неделю.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Организаторы программы отмечают, что спрос на туры ровный, бронирования есть даже на апрель и октябрь. «Рейс регулярный, самолет летит напрямую, через европейские страны, поэтому перелет короткий – 4 часа, – сообщил редакции TourDom.ru президент холдинга "Гранд Экспресс и "Экспресс тур" Хатем Амами. – Кроме того, с 1 декабря Тунис отменил ковидные ограничения».

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Специалисты по-разному оценивают перспективы полетной программы. Одни считают, что направление обязательно найдет своего клиента даже в апреле-мае, когда купаться еще нельзя. В это время туристы смогут посещать талассотерапию, ездить на экскурсии.

Важный фактор – цена. Если сравнивать с Турцией, прайсы на туры в Тунис ниже. Например, наиболее экономичный тур в Хаммамет на 11 дней с заездом в апреле можно забронировать за 72 тыс. руб. на двоих (размещение в Residence Boujaafar 3* с полупансионом). Бюджетный вариант с проживанием в 4* отеле на all inclusive предлагается за 77 тыс. руб. на двоих (Cooee President). Отдых в пятизвездочной гостинице обойдется от 93 тыс. руб. на двоих (Sousse Palace в Суссе).

Тур в Турцию такой же продолжительности с проживанием в 4* отеле в апреле можно заказать за 85 тыс. руб. на двоих, отдых в 5* обойдется как минимум в 100 тыс.

В то же время некоторые представители розницы не видят пока спроса на Тунис. «На летний сезон наши клиенты бронируют только Турцию, чтобы попасть в определенный отель, – говорит турагент Мария Шекер, – Там их ожидает понятный сервис, “все включено”. Что касается Туниса – его не принято бронировать заранее».