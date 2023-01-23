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1 час назад

В России будут развивать туризм в новых регионах страны

Lenta.ru

Действие национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет распространено в новых регионах страны. О развитии проекта сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

В России будут развивать туризм в новых регионах страны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В этом году Минэкономразвития продолжит реализацию мер нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Подчеркну, они будут касаться и новых территорий. Мы ускоренно их интегрируем, как и поручал президент», — рассказал он.

Чернышенко отметил, что в 2022 году 55 тысяч участников платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание» воспользовались программой «Больше, чем путешествие». Планируется, что в 2023 году к программе присоединятся более 70 тысяч человек, финансирование проекта будет увеличено с двух до трех миллиардов рублей.

Кроме того вице-премьер рассказал, что в 2023 году продолжится реализация крупных проектов на Алтае, Дальнем Востоке и в других регионах страны с привлечением ресурса корпорации «Туризм.РФ». Также будет запущен проект «Новая Анапа» — всероссийский семейный круглогодичный курорт.

Новости путешествий,Михаил Мишустин,Дмитрий Чернышенко,Минэкономразвития,
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