В России будут развивать туризм в новых регионах страны

Действие национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет распространено в новых регионах страны. О развитии проекта сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

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«В этом году Минэкономразвития продолжит реализацию мер нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Подчеркну, они будут касаться и новых территорий. Мы ускоренно их интегрируем, как и поручал президент», — рассказал он.

Чернышенко отметил, что в 2022 году 55 тысяч участников платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание» воспользовались программой «Больше, чем путешествие». Планируется, что в 2023 году к программе присоединятся более 70 тысяч человек, финансирование проекта будет увеличено с двух до трех миллиардов рублей.