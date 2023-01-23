В отелях Тайваня не будут предоставлять туалетные принадлежности

Тайваньским отелям запретят предоставлять гостям в номерах одноразовые шампуни, жидкое мыло и зубные щетки в рамках борьбы острова за экологию, сообщает The Straits Times.
Как ожидается, запрет вступит в силу с 1 июля. После этого туристам будет рекомендовано привозить принадлежности для мытья с собой. Либо их будут предоставлять по требованию, но в многоразовой упаковке не менее 180 миллилитров.
На экологическое гостеприимство отели Тайваня переходят постепенно, это не болезненное решение. Первыми тренд подхватили гостиницы класса премиум и не только на Тайване, рассказала Business FM руководитель портала «Турдом.ру» Татьяна Дмитрова:
Татьяна Дмитрова руководитель портала «Турдом.ру»:
«Эти настроения, эти планы соответствуют тренду на экологию. И гостиницы, особенно высокого класса, или туристические регионы, рассчитывающие на туристов люксового бюджета, стремятся к такому подходу. Это некая дань тенденциям, которые сейчас на подъеме и охватывают все больше отраслей. Я знаю также о [подобных] планах [отелей] Турции, пятизвездочные гостиницы раздумывают, как им показать себя более экологичными, более «зелеными», более гуманными в отношении природы. Это исключительно дань моде. Я совершенно уверена, что пластиковые наборы и предметы, необходимые туристам, будут заменяться на другие — из бумаги, картона, другого сырья, которое останется разрешенным. Это больше пиар: смотрите — мы за экологию, мы рассчитываем на тех, кто разделяет такую идеологию. И таких туристов среди люксового сегмента становится все больше, это вызывает одобрение, что показывают исследования, которые проводят иностранные компании. То есть они строят свои стратегии только на выверенных цифрах».
Несколько гостиничных операторов заявили The Straits Times о том, что они поддерживают запланированные меры в туротрасли. Например, отель Grand Hyatt Taipei постепенно отказывается от маленьких пластиковых бутылок для туалетных принадлежностей и предоставляет гостям шампуни и мыло в больших многоразовых бутылках. А в отеле группы Palais de Chine в Тайбэе гости пьют воду из многоразовых стеклянных бутылок, вместо одноразовых пластиковых.