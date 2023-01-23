В отелях Тайваня не будут предоставлять туалетные принадлежности

«Эти настроения, эти планы соответствуют тренду на экологию. И гостиницы, особенно высокого класса, или туристические регионы, рассчитывающие на туристов люксового бюджета, стремятся к такому подходу. Это некая дань тенденциям, которые сейчас на подъеме и охватывают все больше отраслей. Я знаю также о [подобных] планах [отелей] Турции, пятизвездочные гостиницы раздумывают, как им показать себя более экологичными, более «зелеными», более гуманными в отношении природы. Это исключительно дань моде. Я совершенно уверена, что пластиковые наборы и предметы, необходимые туристам, будут заменяться на другие — из бумаги, картона, другого сырья, которое останется разрешенным. Это больше пиар: смотрите — мы за экологию, мы рассчитываем на тех, кто разделяет такую идеологию. И таких туристов среди люксового сегмента становится все больше, это вызывает одобрение, что показывают исследования, которые проводят иностранные компании. То есть они строят свои стратегии только на выверенных цифрах».