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3 часа назад

Российский турист назвал недостатки отдыха в Абхазии

runews24.ru

Российский путешественник, решивший отправиться на отдых в Абхазию, поделился своими впечатлениями о поездке. Турист был готов к некоторым трудностям и неудобствам, однако его разочарование превзошло все ожидания.

Российский турист назвал недостатки отдыха в Абхазии
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Турист выбрал для размещения комнату в одном из гостевых домов, в котором кроме него проживало еще несколько человек. При этом санузел был общим для всех постояльцев.

По словам путешественника, местные жители сильно завышают цены на товары, говоря о том, что Абхазия является туристической зоной. Но несмотря на это, сервис в республике по-прежнему остается на достаточно низком уровне.

Россиянин рассказал, что у него сложилось впечатление, будто он оказался в гостях, где ему абсолютно не рады.

Кроме того, турист отметил высокомерность жителей Абхазии. Мужчина добавил, что его очень впечатлили местные виды и природа, однако отправляться путешествовать в республику он больше не планирует.

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