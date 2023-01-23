Российский турист назвал недостатки отдыха в Абхазии

Российский путешественник, решивший отправиться на отдых в Абхазию, поделился своими впечатлениями о поездке. Турист был готов к некоторым трудностям и неудобствам, однако его разочарование превзошло все ожидания.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Турист выбрал для размещения комнату в одном из гостевых домов, в котором кроме него проживало еще несколько человек. При этом санузел был общим для всех постояльцев.

По словам путешественника, местные жители сильно завышают цены на товары, говоря о том, что Абхазия является туристической зоной. Но несмотря на это, сервис в республике по-прежнему остается на достаточно низком уровне.

Россиянин рассказал, что у него сложилось впечатление, будто он оказался в гостях, где ему абсолютно не рады.