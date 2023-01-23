Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Россиянам станет проще попасть на курорты Шри-Ланки

Lenta.ru

Российским туристам станет проще попасть на курорты Шри-Ланки — туроператор Fun&Sun запустил дополнительный борт в азиатскую страну совместно с авиакомпанией Red Wings. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россиянам станет проще попасть на курорты Шри-Ланки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, дополнительный рейс будет запущен с 10 февраля из Москвы в Матталу. Маршрут обслуживает широкофюзеляжный Boeing 777-200 вместимостью 410 кресел. В стоимость билетов будет включен провоз багажа до 20 килограммов и ручная кладь до пяти килограммов. Пассажирам на рейсе будет предоставляться горячее питание и прохладительные напитки. Полетная программа туроператора по направлению заявлена до 24 апреля. Рейсы будут выполняться из двух столичных аэропортов — Домодедово и Жуковского.

Что касается стоимости отдыха, пакетный тур на крыльях Red Wings на 10 ночей с вылетом 10 февраля и проживанием в отеле категории две звезды обойдется двоим россиянам от 145 тысяч рублей. Цена аналогичной путевки с размещением в трехзвездочной гостинице стартует от 166 тысяч рублей на двоих, в четырехзвездочной — от 180 тысяч, в пятизвездочной — от 185 тысяч.

Новости путешествий,Boeing,Red Wings,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители