Россиянам станет проще попасть на курорты Шри-Ланки

Российским туристам станет проще попасть на курорты Шри-Ланки — туроператор Fun&Sun запустил дополнительный борт в азиатскую страну совместно с авиакомпанией Red Wings. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Так, дополнительный рейс будет запущен с 10 февраля из Москвы в Матталу. Маршрут обслуживает широкофюзеляжный Boeing 777-200 вместимостью 410 кресел. В стоимость билетов будет включен провоз багажа до 20 килограммов и ручная кладь до пяти килограммов. Пассажирам на рейсе будет предоставляться горячее питание и прохладительные напитки. Полетная программа туроператора по направлению заявлена до 24 апреля. Рейсы будут выполняться из двух столичных аэропортов — Домодедово и Жуковского.