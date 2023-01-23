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2 часа назад

Utair запустила продажу билетов на летние рейсы из Нижневартовска в Сочи

РИА "ФедералПресс"

Авиакомпания Utair открыла продажу билетов на летние перелеты из Нижневартовска в Сочи, первый вылет запланирован на 2 июня. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии югорского города.

Utair запустила продажу на летние рейсы из Нижневартовска в Сочи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Время вылета из Нижневартовска запланировано на 18:20, из Сочи – на 10:15», – говорится в сообщении.

Первый рейс из аэропорта Нижневартовска в Сочи запланирован на 2 июня, билеты уже появились на сайте перевозчика и в авиакассах югорского города. Авиакомпания Utair будет перевозить вартовчан к морю на самолетах «Боинг-737» два раза в неделю по пятницам и воскресеньям, время в пути составит порядка пяти часов. Рейсы в Сочи будут выполняться до 24 сентября.

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