В Кисловодске откроется амфитеатр с видом на гору Кольцо

Первый городской амфитеатр станет частью площади у горы Кольцо, благоустройство которой завершается в Кисловодске. Об этом сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.
"Новый объект расположится перед памятником природы - горой Кольцо. Планируем показывать на территории амфитеатра уличные перформансы и спектакли, которые будут основаны на городских легендах. Работы по благоустройству завершатся к концу марта текущего года", - сказал Евгений Моисеев.
По его словам, благоустройство площади у подножия горы проводится впервые. На это направили средства курортного сбора. За 34 млн рублей здесь отремонтируют подъездную дорогу, обустроят тротуары, места для прогулок.
Гора Кольцо - одна из главных достопримечательностей Кисловодска. Она упоминается в романе Михаила Лермонтова "Герой нашего времени".