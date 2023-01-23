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3 часа назад

В Кисловодске откроется амфитеатр с видом на гору Кольцо

Большая Азия

Первый городской амфитеатр станет частью площади у горы Кольцо, благоустройство которой завершается в Кисловодске. Об этом сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

В Кисловодске откроется амфитеатр с видом на гору Кольцо
Фото: Большая АзияБольшая Азия

"Новый объект расположится перед памятником природы - горой Кольцо. Планируем показывать на территории амфитеатра уличные перформансы и спектакли, которые будут основаны на городских легендах. Работы по благоустройству завершатся к концу марта текущего года", - сказал Евгений Моисеев.

По его словам, благоустройство площади у подножия горы проводится впервые. На это направили средства курортного сбора. За 34 млн рублей здесь отремонтируют подъездную дорогу, обустроят тротуары, места для прогулок.

Гора Кольцо - одна из главных достопримечательностей Кисловодска. Она упоминается в романе Михаила Лермонтова "Герой нашего времени".

Новости путешествий,Евгений Моисеев,Михаил Лермонтов,
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