В Кисловодске откроется амфитеатр с видом на гору Кольцо

"Новый объект расположится перед памятником природы - горой Кольцо. Планируем показывать на территории амфитеатра уличные перформансы и спектакли, которые будут основаны на городских легендах. Работы по благоустройству завершатся к концу марта текущего года", - сказал Евгений Моисеев.