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3 часа назад

Россиянка в Египте и испугалась пьяниц и трупов животных

Lenta.ruиещё 1

Российская туристка, побывавшая на египетском курорте Дахаб, описала свой отдых словами «не для слабонервных». Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Россиянка в Египте и испугалась пьяниц и трупов животных
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как призналась путешественница, она захотела посетить нетипичное и непопулярное среди туристов место. Девушка рассказала, что десятидневный тур в Дахаб в четырехзвездочный отель на двоих с перелетом обошелся в 100 тысяч рублей. Тем не менее курорт разочаровал россиянку — по ее мнению, холод, ветер и отсутствие нормальных пляжей делает локацию худшей для зимнего отдыха в Египте.

«На улицах бедуинской деревни находиться просто опасно. Везде какие-то пьяные (или не только) странного вида личности. На улицах гниющие кучи мусора, очень много трупов бродячих животных: кошек, собак и домашнего скота. На диких пляжах и пустырях рядом с городом — крики и музыка до утра, звуки газующих машин, визги, салюты в 4 часа ночи», — вспомнила испугавшие ее вещи читательница портала.

Более того, знаменитая Голубая дыра произвела на путешественницу гнетущее впечатление из-за множества памятных табличек с именами дайверов, погибших при покорении достопримечательности. Еще одним разочарованием стал каменистый вход в море и толпы «непонятных людей, туристов и верблюдов» на пляже.

«Хотели получить спокойствие, необычные аутентичные деревеньки, красивые виды на горы и береговую линию, не перегруженную отелями, а получили какую-то дичь. Вообще курорт очень сильно на любителя. Не понимаю, как люди называют это место сказочным», — недоумевает россиянка.

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