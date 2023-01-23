Россиянка в Египте и испугалась пьяниц и трупов животных

Как призналась путешественница, она захотела посетить нетипичное и непопулярное среди туристов место. Девушка рассказала, что десятидневный тур в Дахаб в четырехзвездочный отель на двоих с перелетом обошелся в 100 тысяч рублей. Тем не менее курорт разочаровал россиянку — по ее мнению, холод, ветер и отсутствие нормальных пляжей делает локацию худшей для зимнего отдыха в Египте.