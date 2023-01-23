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4 часа назад

Врач назвала допустимый перепад температуры для зимнего отдыха в теплых странах

Сибмеда

Зима в некоторых российских регионах особенно длинная: жители устают без солнца и тепла и хотят, пусть на недельку другую, вырваться из холодного климата. Но резкая смена климата – это удар по организму. Планируя путешествие, нужно следовать ряду рекомендаций.

Назван допустимый перепад температуры для отдыха в теплых странах
Фото: СибмедаСибмеда

Об этом рассказала Светлана Машкова, к.м.н., врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-Юг».

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Прежде всего, планируя резко сменить климат, следует учесть состояние здоровья: отсутствие острых заболеваний, обострений хронических, отсутствие таких состояний как переломы, раны – в другом климате они могут дать о себе знать любым неожиданным образом.

Перемещаясь из холодной страны в тёплую, человек обязательно столкнётся с акклиматизацией. В норме у здорового человека она продолжается в течение 10-14 дней, если человек имеет хронические патологии – может длиться дольше.

В период акклиматизации могут наблюдаться сбои в режиме сна и бодрствования, повышаться температура, проявляться слабость, усталость. На фоне акклиматизации возможны острые инфекционные заболевания: кишечные, респираторные, кожные инфекции. Из-за смены часовых поясов высок риск обострения артериальной гипертензии, гипертонических кризов, ишемии миокарда, нарушения сердечного ритма и т.д.

Основная рекомендация зимнего отдыха в тёплых странах – планировать длительный отдых, не менее 2-4 недель. В противном случае вреда будет больше, чем пользы. Следует помнить, что при возвращении домой процесс акклиматизации начнётся повторно – и такой «двойной удар» может нанести организму вред.

Отдых, сопряжённый с резкой переменой климата, должен быть не изнуряющим. Не стоит переусердствовать с солнцем, физическими нагрузками, алкоголем и незнакомыми блюдами местной кухни. Нежелательно нарушать режим сна – переход на новый режим должен быть постепенным.

Безопасным считается перепад температуры не более 10 градусов. Максимально высокий и небезопасный для человека перепад – от 25 градусов и более. В тёплых краях следует проводить не менее трёх-четырёх недель: лучше переместиться туда на весь холодный сезон года, и вернуться уже весной.

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