Блогер назвал небанальные места для отдыха в России

Лидером рейтинга блогер назвал Чарские пески в Забайкальском крае. По мнению инфлюенсера, туристов может привлечь Кодарский хребет. На втором месте расположился Столовая гора в республике Ингушетия. Как отмечает блогер, для поднятия на гору необходима хорошая физическа форма, рассказал блогер на платформе «Яндекс.Дзене».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тройку лидеров замыкает Белые скалы на острове Итуруп. Туристов привлекает природа. Как отмечает тревел-блогер, во время нахождения там создается впечатления фантастического фильма.