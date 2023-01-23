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5 часов назад

Блогер назвал небанальные места для отдыха в России

runews24.ru

Лидером рейтинга блогер назвал Чарские пески в Забайкальском крае. По мнению инфлюенсера, туристов может привлечь Кодарский хребет. На втором месте расположился Столовая гора в республике Ингушетия. Как отмечает блогер, для поднятия на гору необходима хорошая физическа форма, рассказал блогер на платформе «Яндекс.Дзене».

Блогер назвал небанальные места для отдыха в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тройку лидеров замыкает Белые скалы на острове Итуруп. Туристов привлекает природа. Как отмечает тревел-блогер, во время нахождения там создается впечатления фантастического фильма.

Также в список путешественник внес хребет Оглахты в республике Хакасия и Анюйский национальный парк в Хабаровском крае.

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