Блогер назвал небанальные места для отдыха в России

Лидером рейтинга блогер назвал Чарские пески в Забайкальском крае. По мнению инфлюенсера, туристов может привлечь Кодарский хребет. На втором месте расположился Столовая гора в республике Ингушетия. Как отмечает блогер, для поднятия на гору необходима хорошая физическа форма, рассказал блогер на платформе «Яндекс.Дзене».
Тройку лидеров замыкает Белые скалы на острове Итуруп. Туристов привлекает природа. Как отмечает тревел-блогер, во время нахождения там создается впечатления фантастического фильма.
Также в список путешественник внес хребет Оглахты в республике Хакасия и Анюйский национальный парк в Хабаровском крае.